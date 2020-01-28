日本厚生勞動相加藤勝信表示，已確認沒有出境去過武漢的人感染了新型冠狀病毒肺炎。(圖/摘自NHK)

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）引發的武漢肺炎延燒國際，日本今新確認兩例新型冠狀病毒感染者，其中一名是境內傳染，奈良縣一名巴士司機不曾去過大陸，但1月時曾2度接待來自武漢市的旅客。

日本《共同社》報導，日本厚生勞動相加藤勝信28日透露，國內新確認兩例新型冠狀病毒感染者。其中一人是巴士司機，不曾前往中國，但是，1月時曾載了兩次來自武漢市的團隊遊客。據分析，日本確認感染新型肺炎的巴士司機是國內首個人際間傳染的病例。

NHK報導，該司機14日即感畏寒不適，17日曾到奈良縣內醫院就醫，但檢查無異狀。不過，到22日他感覺關節疼痛，咳嗽狀態惡化，25日住院治療院直到28日才確診他感染武漢肺炎，這是日本沒有武漢旅遊史而感染的首例。

報導指出，日本28日新增2例，除該司機外，另一名是住武漢的40餘歲男性，他26日在愛媛縣醫院求診，於今確認感染武漢肺炎。

截到目前為止，日本確診武漢肺炎感染已累計6例。

(中時電子報)