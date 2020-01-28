一名9歲女童日前與家人至淡水走春旅遊，不料卻與家人走散，嚇得她蹲坐路邊嚎啕大哭，所幸淡水分局中山路派出所警員吳侑展巡邏時發現女童，立即通報線上警網協尋，並暖心的安撫女童情緒，眼看媽媽及阿嬤的身影出現，女童也忍不住放聲大哭，並以害羞又顫抖的聲音向警察叔叔說「謝謝」。

「小妹妹妳怎麼在這裡哭啊？」、「妳的媽媽、阿嬤在哪裏？」吳侑展表示，25日下午4時許巡邏經過淡水老街時，發現女童獨自一個人在飲料店前哭泣，疑似與家人走散，雖上前關心詢問，但小女童不太會說話，只不斷發抖並哽咽地說：「媽媽咧？阿嬤咧？」

吳侑展研判，女童一定是與家人走失，便將女童的身形及穿著特徵通報線上警網協尋，自己則留在原地安撫女童，並等待家長，不久無線電傳來女童家長到派出所報案協尋，隨後一家人也在派出所團圓，媽媽及阿嬤看到心肝寶貝平安歸來更是喜極而泣，緊緊地抱在一起，場面相當溫馨。

60歲的徐姓阿嬤表示，每年初一都會與家人從新店到淡水遊玩走春，逛街過程中以為孫女跟在媽媽身邊，怎料媽媽也認為女童跟著自己，才會大意的將孫女搞丟，心中自責不已，幸好有熱心的員警幫忙，才讓她們一家人團聚。

淡水分局表示，春節期間警察服務不打烊，年節人潮眾多，家中的小寶貝千萬要顧好，切勿因一時疏忽造成遺憾，建議家長可以為孩子佩戴寫有聯絡方式的名牌或項鍊，或請孩子熟記家人電話，以防孩子走失時，警方才能迅速的通知家長。

(中時 )