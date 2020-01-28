春節連假近尾聲，嘉義市先期轉運中心旅客戴口罩候車。（廖素慧攝 ）

嘉義市文化創意園區大人小孩都戴口罩入園，參加表演活動。（嘉義市文化創意園區提供／廖素慧嘉義市傳真）

春節連假，嘉義市中山路車潮人潮壅塞。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義市傳真）

春節假期觀光人潮不斷，但因應武漢肺炎防疫，假期經濟多少受波及，有部分公司行號原訂喝春酒的宴會改期，此外，28日大年初四正是春節連假進入尾聲，嘉義先期轉運中心各家客運疏運旅客量比往年減少約2成。

一家知名公司原訂在耐斯王子大飯店喝春酒，因應武漢肺炎防疫而決定改期，耐斯王子大飯店不願表示意見，僅強調飯店全面加強環境消毒及工作人員防疫，也準備酒精供出入的客人使用。

嘉義市先期交通轉運中心經理謝連仲說，春節連假期間各家客運疏運旅客量平均減少約2成，原預估年初二是高峰期，實際上加班車也減發4成，可能因民眾防疫意識高減少出遊、高鐵疏運分散人潮、學生還未開學等因素影響。

嘉義文化創意園區表示，春節連假舉辦市集、展覽、表演及特殊體驗等系列活動，有「三昧堂」、百年家將「振裕堂」等30組藝團表演，還有多檔特展，遊客如織，初一至初四逾5萬人次入園，因應防疫，很多遊客戴口罩，園區提供酒精洗手，並定期消毒。

台中榮民總醫院嘉義分院社工室主任陳麗圓說，因應衛福部的防疫措施，醫院採單一出入口，對進出院區的民眾全面量體溫、要求戴口罩，民眾都能配合。

嘉義市政府觀新處表示，春節連假拚假期經濟，嘉義市文化路夜市、圓環噴水池、嘉樂福夜市等美食遊樂景點，擠滿返鄉遊子及外地來嘉的遊客，車潮也造成中山路、文化路、嘉義車站等交通要道壅塞。

(中時 )