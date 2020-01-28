侯友宜搭乘環狀線視察。(新北市府新聞局提供／吳亮賢新北傳真)

新北捷運環狀線31日將正式通車，春節期間開放民眾免費試乘，市長侯友宜今(28)日上午除親自搭乘環狀線視察，也現場發放福袋，侯友宜表示，試乘期間已有27萬人次搭乘，民眾也給予高度評價，「會非常努力把環狀線及其他捷運，一條一條做得更好、更棒。」

侯友宜表示，新北環狀線不僅使雙北交通更便利，從新北產業園區站連通道轉乘機捷只需步行3分鐘， 31日起便可在新北產業園區站預辦登機及行李托運，相當方便、省時。

針對武漢肺炎疫情，侯友宜也提醒民眾出門多戴口罩，他表示搭乘環狀線時，近8成的乘客都有戴口罩，大家看到他也以拱手替代握手，「這是很好的觀念，平時也要記得勤洗手，保持身體健康。」

捷運局表示，新北環狀線將於1月31日上午舉辦通車典禮，機場捷運A3新北產業園區站的預辦登機及行李托運服務，預計於當日下午14時啟用，確定進駐航空公司有中華航空、長榮航空、立榮航空及華信航空，服務時間為早上6點15分至晚間21點，相關規定詳桃園機場公司公告為準。

(中時 )