武漢肺炎疫情不斷延燒，日前行政院長蘇貞昌下令台灣口罩暫停出口一個月，網路上正反意見兩極，但有不少藝人為此出面開戰，造成不少紛爭。不過，有粉專提出數據指出，事實上台灣是口罩「淨進口國」，反而需要擔心大陸切斷外銷。

臉書粉絲專頁《高雄好過日》PO出一張圖表示，2019年的數據指出，台灣出口一般口罩1.71億片，N95口罩1300萬片。而進口口罩4.32億片，N95口罩420萬片，也就是台灣每年淨進口2億多片口罩，是口罩「淨進口國」。另外，台灣每日口罩產量原本為188萬片，其中130萬為內需，58萬外銷。

因此從上述數據可知，若是疫情升溫，即使日產量提升，再加上原本戰備口罩4000萬片，也不夠發給工作人口與學生每日使用。反倒是台灣需要擔心大陸切斷外銷口罩對我們的影響，粉專也強調，在緊要關頭，我們應全力配合各項防疫政策，做好萬全準備，「先自救才能救人」！

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(中時電子報)