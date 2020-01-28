2020是庚子年也是金水年，進入2020年，八白左輔星飛臨乾宮西北方，八白星在八運期間當令，是當旺大財星，主富貴功名、財祿吉昌、財源旺盛、事業有成，換言之，走春走對地方，就有機會吸收西北方的財氣，事業和財富運勢都有機會獲得提升。所以人氣命理師湯鎮瑋也要教觀眾如何在鼠年獲得好運，還能旺12年！

湯鎮瑋推薦：「春節期間建議可以搭上交通運具往北邊去走春，接收一些北方來的財氣，由於今年財位在西北方，交通很便利的淡海輕軌崁頂站也是台灣最北車站，也相當應景。」也強調過年春節期間去對方位，再將招財小物妥善擺放，就可以「鼠年守得住，旺運12年」就像淡海輕軌推出好運籤詩與招財錢母等小物，讓民眾可以搭車兼祈福。

淡海輕軌聯名金山財神廟，廣發加持過的錢母給遊客帶回。（圖／淡海輕軌提供）

由「金山財神廟」加持認證過的錢母，每日限量2000個發，發完為止。湯鎮瑋說：「位於新北市萬里區的金山財神廟，座落在風水中「點金虎耳穴」的寶地，依山面海，有坐擁金山銀山之意，所以稱為金山財神廟。金山財神廟最大的特色就是能「送窮迎富」、「求三寶、得三寶」，而三寶又分為五路開運金、財寶袋、財神銀行開戶存文武財氣三種，這次淡海輕軌特別與金山財神廟取得認證，合作推出確實過香，擲筊，取得財神爺同意推出的一元錢母，象徵『一元復始，財源滾滾』！

至於錢母怎麼放？他也提醒，一般來說求來的「錢母」要先至宮廟內香爐過火，但這次淡海輕軌推出的錢母已經在金山財神廟進行了過香的手續，所以大家拿到之後，可直接擺放在收銀機、保險箱或辦公桌內，家中的話呢，則可以放在主臥室衣儲或梳妝台抽屜內，也可放在自己錢包或衣服前口袋隨身攜帶。要注意的是，一定要妥善保存，封套最好都留著不要拿出來，不可以讓紙面有破損，以免漏財。

(中時電子報)