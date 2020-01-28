相信讀者都有印象，不管在電影或是報章雜誌甚至是網路上，都可看到印度民眾在恆河沐浴的習慣；恆河，被印度人尊為聖河，卻也是全世界汙染最嚴重的河流之一。科學家發現，恆河充滿「天文數字般」的極大量超級細菌，就算是遠離城市的山區河中，也可見大量抗藥性細菌。

印度人什麼都往恆河扔，包括死去的人火葬後的骨灰撒在河裡。（圖／India Today）

恆河是印度北部的大河，也是印度文明的發源地之一，更是印度教徒心目中的聖河，印度教徒認為，在恆河沐浴、喝聖水，可以洗滌罪惡，並且幫助他們從輪迴中解脫。但是根據印度科技研究所，在恆河發源地根戈德里（Gangotri）的定期測量，發現該地下游河水中，帶有抗藥性基因的超級細菌，是上游的20倍，顯示恆河在發源地就已被嚴重汙染。

恆河全長約 2510 公里，卻受到沿岸城市的工業排放水污染。（圖／Daily Mail）

恆河全長約 2510 公里，發源於喜馬拉雅山，經孟加拉和印度北部。長期以來，恆河受到沿岸城市的工業排放水污染，再加上印度人什麼都往恆河裡面扔，包括死去的人火葬後的骨灰撒在這裡，甚至也在這裡舉行水葬，使得恆河成為世界上污染最嚴重的河流之一，就連應該相當乾淨的源頭處，都發現有害細菌。

世界衛生組織（WHO） 稱抗藥性細菌是人類健康的重大威脅，每年在全球奪走70萬條人命。不過要改變印度民眾的習慣並非易事，印度人還是愛喝這裡的水，就連印度郵局也正式出售罐裝的恆河水，在部份電商平台上都可以買到，目的是希望所有的印度人都能享用到恆河聖水。

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(中時電子報)