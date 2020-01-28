隨著武漢肺炎疫情不斷擴散，香港醫管局日前表示非本港居民前往公立醫院接受新型冠狀病毒肺炎治療，可獲豁免收費，事件引起社會極大爭議。港特首林鄭月娥今日宣布，醫管局由即日起向非香港居民收費。

此外，港府於今早上表示，1月29日起至2月2日，除了必須公共服務的人員外，其餘政府僱員在假期後，可於家中辦公。

林鄭月娥表示，留意到社會相當關注有關的情況，決定因時制宜，醫管局由即日起會向所有非本地居民收費，以免造成誘因，增加本地醫療系統的壓力。

她又指，根據公共衛生政策，患有法定呈報傳染病的病人會被豁免醫療費用，是為了避免病人因為醫療費用而逃避治療，強調有關的政策已經沿用多年，而今次是考慮到要因時制宜，才調整做法。

為盡量減低武漢肺炎疫情在社區擴散的風險，香港政府8日宣布政府部門將會於農曆新年假期後，即29日起實施特別上班安排。除了提供緊急和必須公共服務的人員外，政府僱員在假期後無須返回寫字樓辦公，而是留在家中工作。

港府發言人表示，有關安排暫定實行至下月2日，政府屆時會再檢視情況，並呼籲私人機構在可行情況下作類似安排。政府個別政府部門稍後會就受影響的公共服務作出公布。

(中時 )