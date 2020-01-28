有吳姓網友在臉書分享疾管署「傳染病統計資料查詢系統」網頁查詢結果，直接列出全台武漢肺炎確診前五例的清楚所在位置資訊。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣確診病例所在資訊。（摘自「傳染病統計資料查詢系統」網頁／謝瓊雲彰化傳真）

高雄市確診病例所在資訊。（摘自「傳染病統計資料查詢系統」網頁／謝瓊雲彰化傳真）

台北市確診病例所在資訊。（摘自「傳染病統計資料查詢系統」網頁／謝瓊雲彰化傳真）

這是是真的，不是假消息！疾管署和中央流行疫情指揮中心不說，但民眾可以自己查得到。武漢肺炎疫情在台延燒，目前全台已確診7例，由於中部出現確認的第五例，就在彰化縣，不少網友下午瘋傳一張圖片指確診案例來自彰化縣和美鎮，有人懷疑是假消息，最後網友發現確實在疾管署官網「傳染病統計資料查詢系統」網頁，可明確查出已確認的前五例武漢肺炎病例所在地區。

由於武漢肺炎正式被列為第五類法定傳染病，實際從https://nidss.cdc.gov.tw/網頁查詢，武漢肺炎已確診的前五例，分別來自高雄市左營區與鳳山區，台北市內湖區與中正區，以及彰化縣的和美鎮，至於今天公布的第六例第七例，尚未更新在網頁上，但已知也是在中部，是兩名陸客團的70多歲婦女。

彰化縣衛生局長葉彥伯對此回應，該網頁由中央疾管署建置，不便代替中央回答，但強調彰化縣政府將於29日下午2點開記者會說明彰化縣的疫情與防疫作為。

記者實際撥打1922諮詢通報專線，卻遲遲無人接聽，在撥打第七通後，改致電0800-001922，隨即由自動語音系統接聽，轉接至諮詢通報人員接聽，記者詢問關於網頁查詢系統的建置，接聽的張先生狐疑告知，他認為應該不可能會有這麼詳細的公開資訊，記者進一步要求對方查明確認後，在電話線上等候3分鐘後，得到的回應是沒有辦法再提供任何進一步說明，請記者自行聯繫指揮中心公關室由發言人回應。

武漢肺炎疫情升溫，台北市長柯文哲已下令市府員工要戴口罩上班，今天彰化縣政府也宣布即日起強制所有出入醫院的民眾配戴一般外科口罩，顯示防疫應變規格再升級，然而，中央疫情指揮中心公開記者會上，行禮如儀，卻遲遲不願意公布確診病例所在位置細節，任憑民眾、網友自行想盡辦法打聽探問，網路社群媒體充斥各種不實訊息，各縣市政府只能不斷以恐觸犯《傳染病防治法》約制網友、媒體，地方政府衛生主政單位更是不管多言。

下午記者會面對媒體追問，疾管署官員甚至直指追問細節、患者所在地點「毫無意義」，強調中央都會做疫調、會去通知該注意的人，針對每個個案評估其接觸者，沒有通知就是沒有危險；媒體、地方政府配合法令守規矩不公布、不說明、不報導，不料中央疾管署卻反在自家網頁中詳細公開地理位置資訊，讓人一頭霧水，有網友忍不住大罵「不會查的人根本不會知道，是在哈囉？」

(中時 )