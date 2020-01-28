大陸官方最新資料顯示，27日(農曆正月初三)全國鐵路、道路、水路、民航共發送旅客1626.7萬人次，比去年同期下降68.3％。其中，鐵路發送旅客346.3萬人次，下降62.2％；道路發送旅客1146萬人次，下降70.3％；水路發送旅客28.37萬人次，下降83.6％；民航發送旅客106.0萬人次，下降42.8％。

大陸國家鐵路集團有限公司表示，連日來鐵路部門在停開減開客車、減少人員流動的同時，全力做好防控和生活物資運輸工作。

國家鐵路集團有限公司稱，1月28日(農曆正月初四)，全國鐵路預計發送旅客306萬人次，同比減少69.5％。截至1月27日18時，全國鐵路運送防控物資530批次、23206件、665噸。其中口罩149批、151萬隻，藥品30批、2358件，儀器90批、848件，手套33批、853件；運送到達武漢地區的蔬菜、米麵糧油等生活物資91車、3149.5噸。

(旺報 )