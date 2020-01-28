地牛翻身！台南18：05規模4.1地震 最大震度3級 18:172020/01/28 中時電子報 杜欣穎 、 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今日18:05台南發生規模4.1地震。（中央氣象局） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今日18:05臺南市楠西區發生規模4.1地震，地震深度14km，震央位置在臺南市政府東北方 41.4公里處，各地最大震度：台南3級、嘉義3級、高雄2級、雲林2級、南投1級、彰化1級、澎湖1級。 (中時電子報) #18 #地震 #台南 #規模 #震央 也許您會感興趣 推薦閱讀 投票年齡下修18歲 柯：台沒理由例外 12:342020/01/24 政治 湖北封18城 趕建大型醫療點 00:312020/01/25 兩岸要聞 土耳其6.8強震18死 艾爾段令部長入災區 08:242020/01/25 國際 土耳其6.8強震 18死500傷 09:392020/01/25 國際 生活熱門新聞 這次網友瘋傳「是真的」！ 確診病例來自哪這裡查的到 - 生活 直播》台灣出現武漢肺炎本土病例！身分為第五例個案的家人中鏢 - 生活 日本首例境內感染！ 60多歲男性沒去過武漢也中鏢 - 生活 好市多口罩之亂他籲平常心 一看推車網笑翻：身體很誠實 - 時事 陸女模曝武漢現況 大嘆人性醜惡 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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