今日18:05臺南市楠西區發生規模4.1地震，地震深度14km，震央位置在臺南市政府東北方 41.4公里處，各地最大震度：台南3級、嘉義3級、高雄2級、雲林2級、南投1級、彰化1級、澎湖1級。

(中時電子報)

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