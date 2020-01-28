日本NHK電視台引述，日本厚生勞動大臣加藤勝信證實，日本28日又新增2例武漢肺炎確診病例，其中1名患者為居住在奈良的60歲男子，並未去過武漢，成為確認無武漢停留經歷者遭感染的日本首例。截至目前，日本已累計確診6例。

日本厚生勞動省26日曾發佈訊息，日本確診武漢肺炎第4例，患者為湖北武漢市赴日本旅遊的40餘歲男性。今日新增2例當中，奈良的男性公車司機本月曾兩度載過武漢遊客，14日出現惡寒、咳嗽等症狀，25日進入奈良縣內醫院治療，28日被確診為武漢肺炎。

(旺報 )