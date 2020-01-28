衛福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右一）28日下午再度巡視桃園機場防疫作為。（陳麒全攝）

衛福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右一）28日下午再度巡視桃園機場防疫作為，當場指示保警及檢疫官，嚴格執行公權力。（陳麒全攝）

衛福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右二）28日下午再度巡視桃園機場防疫作為，當場指示保警及檢疫官，嚴格執行公權力，把不配合檢疫作業的旅客抓起來依法處理。（陳麒全攝）

衛福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右一）28日下午再度巡視桃園機場防疫作為，當場指示保警及檢疫官，嚴格執行公權力，把不配合檢疫作業的旅客抓起來依法處理。（陳麒全攝）

日前有保警在臉書貼文，表示有入境旅客故意對支援檢疫員警咳嗽，以及健康聲明卡填寫的內容不實狀況。衛福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中28日下午再度巡視桃園機場防疫作為，當場也指示保警及檢疫官，嚴格執行公權力，把不配合檢疫作業的旅客抓起來依法處理。

陳時中28日下午抵達桃園機場第2航廈後，由機場防疫單位陪同，直接到C4空橋門口，了解保一總隊員警支援疾管署檢疫官，在空橋門口收取旅客入境健康聲明表作業情形。

陳時中在班機停妥旅客下機時，在登機門看觀看保警及檢疫官執勤情形，確認有逐一檢視審查旅客健康聲明卡內容，沒有異常的旅客才放行經過入境長廊通關，有疑慮的旅客則暫時留置，稍後帶到發燒篩檢站進一步篩檢過濾。由於檢視需要幾秒鐘的時間，下機旅客隊伍回堵至機門口，不過旅客都配合防疫作業。

武漢肺炎疫情爆發後，陳時中在春節連假前多就曾多次到桃園機場督導防疫作業，28日視察桃機接受媒體訪問時指出，這次到桃園機場主要是了解第一線防疫工作是否落實，並慰勉、鼓勵辛苦的防疫同仁。

由於前幾天第一線檢疫作業發生一些狀況，28日他特別再來確定一下是否還有類似情況，並要求站在第一線的防疫同仁嚴格執行檢疫規定，若有旅客不配合，一律抓起來依法處理。他要強調防疫不能當兒戲，要嚴密把關避免有任何漏洞。

(中時 )