南鯤鯓代天府於大年初一抽出丙子國運籤，竟抽到跟2018年一樣的籤，卦頭「漢李廣父子陣亡」，籤詩內容為「命中正逢羅孛關，用盡心機總未休，作福問神難得過，恰是行船上高灘」。易經命理老師高煜霖對此示警，切忌強出頭，以免被消失。並強調2020年首重「誠信」，莫強求，避免因「福」得「禍」。

高煜霖在臉書《易經粉絲團》中指出，卦頭「漢李廣父子陣亡」，大意是說，「父」因軍隊要會和合，延誤軍機而自刎，「子」因看父有被誤會之嫌，與上司有爭執，被挾怨報復而亡。他認為，「父」的延誤軍機，恐另有隱情，或被誤會之象，才不爽被審判而自刎，可能被「設計」走錯路，亦可能輜重載具壞掉，而拖慢了速度...等，是以多個可以想像的理由判斷。

至於籤詩內容「命中正逢羅孛關，用盡心機總未休， 作福問神難得過，恰是行船上高灘」。簡單說，今年會遇到一些關卡，是命中註定的，無法躲過。

高煜霖建議，民進黨資深的非英系人馬，最好要低調，不要強出頭，或想要跳槽原本派系過來依附英系。否則易被認定心存異心，當心被借題發揮，嚴重則會離開政壇。凡事被動配合，找到你了，就盡心盡力付出。

高煜霖綜合加權指數分析說，2020年首重「誠信」，不是你的、不屬於你的，莫強求，避免因「福」（得到所求）得「禍」（結果換來災難）。

(中時電子報)