台中市農業局長蔡精強也參與學習製作「魚筌」，協力創作出數百個單元體，集眾人之力完成「源流-筌屋IV后里」。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2020台灣燈會點亮台中城，市府與大陸建設、晏山林萬寶資產、若樸建設打造大坑圓環花燈，為國內首次嘗試的大型多層剪紙類型金屬雕刻燈箱，結合傳統剪紙氣氛和新式紙雕光影效果，洋溢春節喜氣。

都發局長黃文彬指出，大坑圓環花燈由台中花博「四口之家」策展人劉德輔、厚德正庫燈光藝術家賴文炎及年輕藝術家黃婉茜共同設計，位在大坑圓環的福德祠旁，將於2月3日起每晚6時點燈，配合燈會展至2月23日止。

大坑圓環花燈作品主題「上元節鬧元宵－大樹下的美好生活」，多層細緻雕刻的陽極處理鋁板，經由LED打光，營造層次豐富特色花燈，融合鬧元宵、銀白月光、百年茄苳樹、貓頭鷹、五色鳥、螢火蟲、蝴蝶，村落院埕年節的舞獅、窯灶、拜年、吃湯圓等意象。

台灣燈會主展區備受矚目，農業局以台灣傳統捕魚工具「魚筌」為發想，力邀藝術家范承宗設計具台中特色的「里山禾樂燈區」，范承宗在觀察高美溼地後，以台灣傳統捕魚工具「魚筌」為題。

農業局長蔡精強也參與學習製作「魚筌」，協力創作出數百個單元體，集眾人之力完成「源流-筌屋IV后里」，藉由傳統手工文化，重現瀕臨消失的珍貴手工藝。

(中時 )