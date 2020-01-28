武漢決定封城，隔絕疫情的傳播，這個決定引發正反兩極的看法。在歷史上，過去也曾有為阻止黑死病(鼠疫)蔓延，而決定封村，但這個決定是村民自發的。最終這個鼠疫村民幾近滅村，但拯救了鄰近城鎮居民的生命，也成為人讓後人緬懷的「烈士村」。

英國BBC在討論大陸封城決定時，敘述了一個發生在1665年英國的歷史故事。那年秋天，來自倫敦的一捆布料送到了埃姆村(Eyam)的裁縫手裡。 幾周後，從裁縫的助手，突然暴病身亡。隨後，村子裡接二連三不斷有村民死亡。

很快發現原因是裁縫的布料裡藏著跳蚤，這些跳蚤來自倫敦，而此時的倫敦已經有數千人死於鼠疫，籠罩在一片恐怖之中。

14世紀橫掃歐洲的鼠疫曾奪去5000萬人的生命，鼠疫因此也被稱為「黑死病」。埃姆村的村民是曉得鼠疫的厲害。到了轉年春天，埃姆村幾乎家家都有人染上鼠疫身亡。村民們找到教區牧師莫伯森(William Mompesson)尋求指導：他們是否應該放棄家園逃離，尋求一線生機。

莫伯森牧師的指導讓村民震驚：村民們不要離開埃姆村，相反，應該自己把村子封鎖起來。莫伯森牧師說，他寧可自己死，也不願把鼠疫傳給周圍的村鎮。埃姆村的村民們最終決定聽從莫伯森牧師的建議。1666年6月24日，埃姆村正式「封村」，不許人出村，也不許人進村。14個月後，埃姆村埋葬了最後一個鼠疫死者。鼠疫過後，埃姆村的人口從約350人減到了83人，至少260人死亡。

英國德比大學的斯維特博士說，莫伯森牧師的決定，實際上就是現代意義的隔離檢疫。盡量避免人與人之間的接觸，是防止疫情擴散的唯一有效辦法。埃姆村村民作出的選擇，就是放棄自己生的希望，來換取他人更大的倖存的可能。這不是常人能夠作出的決定，直到今天英國人仍在紀念緬懷埃姆村民。

武漢及其它城市的封城決定，是由上而下強制的決定，歐美各國雖然經常批評大陸人權議題，但在這個強制封城的議題上，其實內心是暗暗慶幸，武漢肺炎幸好是發生在大陸，才能用政府強制的力量做出這樣決定。而大陸封鎖疫情擴散的每一分努力，都會增加一分世人的安全係數。

(中時電子報)