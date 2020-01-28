武漢肺炎疫情增溫，行政院長蘇貞昌宣布禁止口罩出口一個月以供應內需。不過，消息一出，引發部分人士不滿而批評論戰。對此，律師呂秋遠在臉書上發文，用飛機上戴氧氣罩的SOP順序，來比喻「自助而後能助人」的議題。

律師呂秋遠在臉書上對口罩禁出口一事發表個人看法，他以「氧氣罩」做比喻表示，當機艙失壓，就會導致乘客缺氧，在35000英呎的高空下，一般人大約只有15至30秒可以保持清醒，一旦先幫別人戴上氧氣罩，自己就極有可能錯失活命的機會，「所以，當然是讓自己保持清醒，行有餘力才能去幫助別人。」

口罩是一種消耗品，至少一天一副，要求如果嚴格一點，有些人甚至換一個地方就會換一副口罩。呂秋遠說，如果台灣工廠完全停止休假，並且暫停出口一個月，包含目前尚存的3300萬戰備口罩，僅有1億副口罩，平均下來每個台灣人僅能分到不到5副的口罩，根本不夠用，「更不用說，台灣人的囤積與搶購文化，會不會根本人手好幾十盒？擠兌會造成恐慌，恐慌會造成混亂。

他認為，「好好照顧自己」就是對社會最好的回報，無論個人或是國與國之間皆為如此。

目前，經濟部表示，自28日起連3天，每日都將釋出600萬片醫療口罩，採一人限買三片口罩的方式應急，經濟部表示，初六開工以後，生產業者將全力投入製造。

(中時電子報)