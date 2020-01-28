大陸武漢市長周先旺表示，受疫情影響，已有500多萬人離開武漢市，部分外國媒體依航班量報導逾7000多人搭機來台，對此移民署國境事務大隊28日表示，從去年12月20日到今年1月23日，自武漢入境台灣的大陸人士為756人，其中375人已經離境。

大陸央視新聞報導，湖北省政府日前召開「新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作」例行記者會，武漢市長周先旺表示，受疫情影響，已有500多萬人離開武漢。有國外媒體依據兩岸航班數量統計報導，約有7500多武漢民眾搭機來台。

移民署國境事務大隊28日下午根據統計發布訊息指出，去年12月20日到今年1月23日期間，自武漢入境之大陸人士為756人，其中375人已出境，在台381人，包含觀光１名（確診隔離）、探親220名、依親99名、長居23名、陸配團聚 25名、定居4名、陸生9名。外國媒報導數字與實際來台人數有相當大的差距。

移民署表示，依據中央流行疫情指揮中心決定，針對大陸人士來台各類交流均已訂有明確、嚴謹規範，移民署及相關機關持續依規定把關，落實邊境防疫，呼籲國人不必憂慮。

另外，受到國境對於大陸旅客來台的限制標準趨緊，桃園國際機場近日發生有旅客被拒絕入境事件，移民署對此表示，從1月23日到27日，移民署依中央流行疫情指揮中心公告事項規定，被拒絕入境的大陸旅客共計有482人，被拒入境旅客經疾管署體溫篩檢無虞後，交由航空公司儘速安排班機離境。

(中時 )