2019新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，日本厚生勞動省28日表示，新增2個確診病例，確診病例已達6個。新增病例之一是未去過武漢的遊覽車司機，本月兩度載過武漢團客。這也可能是第一個在日本國內被傳染的病例。

根據日本放送協會（NHK）報導，日本境內28日新增2個武漢肺炎確診病例，日本累計已有6個確診個案。厚生勞動大臣加藤勝信表示，沒去過湖北武漢的人也感染了新型冠狀病毒。

新增確診病例之一是一名住在奈良縣的60多歲男性，他是遊覽車司機，沒去過武漢，本月曾兩度載過來自武漢的旅遊團客。

這名司機14日出現畏寒、咳嗽等症狀，17日到奈良當地醫療機構求診，經檢查後認為他無異常。直至22日患者出現關節痛、咳嗽加劇，25日住院，28日確診感染武漢肺炎。

另一名確診患者是40多歲從武漢入境的男子，他周日（26日）到愛知縣醫療機構求診並確診感染武漢肺炎。截至周二28日，日本的武漢肺炎確診病例增至6個，其中5個都是境外輸入。

(中時 )