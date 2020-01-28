台南晚間規模4地震 氣象局：地表破碎帶能量釋放 19:152020/01/28 中時 陳人齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 氣象局表示，今晚6點的台南地震為地表破碎帶的能量釋放。（氣象局提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局表示，今天晚間6點5分時，在台南市楠西區發生一起芮氏規模4.1的地震，根據氣象局的監測，震度以台南市的楠西區、嘉義縣大埔最大來到3級，高雄市甲仙、嘉義市、雲林縣草嶺、雲林斗六市測得2級，南投信義、彰化大城、台南市、彰化市、馬公市各1級。 氣象局地震預報中心表示，這起地震深度14.4公里屬於淺層地震，初步研判是接近地表破碎帶的能量釋放，而台南地區上次發生規模4以上的地震，則是去年8月，規模也同樣是4。 (中時 ) #地震 #規模 #氣象局 #台南市 #西區 也許您會感興趣 推薦閱讀 寒假送暖 南市啟動愛心補給站 04:102020/01/24 地方新聞 強烈大陸冷氣團報到 氣象局：年後北部低溫恐僅10度 18:562020/01/24 生活 明變天轉濕冷 氣象局：強烈大陸冷氣團冷到月底 08:242020/01/25 生活 大陸冷氣團明報到 全台有雨！越晚越冷 20:422020/01/25 生活 4縣市大雨特報！氣象局：這2地小心雷雨、大雨 07:412020/01/26 生活 冷氣團南下低溫剩10度 氣象局：恐達寒流等級 22:292020/01/26 生活 寒流報到 ！氣象局曝最冷時間點 07:582020/01/27 生活 為什麼叫「龍介仙」 本人親自回應 12:012020/01/28 政治 冷氣團來拜年 低溫破10度 04:102020/01/28 生活新聞 今低溫恐下探10度 氣象達人：2年來首波寒流將冷到下月初 11:162020/01/28 生活 生活熱門新聞 這次網友瘋傳「是真的」！ 確診病例來自哪這裡查的到 - 生活 直播》台灣出現武漢肺炎本土病例！身分為第五例個案的家人中鏢 - 生活 日本首例境內感染！ 60多歲男性沒去過武漢也中鏢 - 生活 好市多口罩之亂他籲平常心 一看推車網笑翻：身體很誠實 - 時事 陸女模曝武漢現況 大嘆人性醜惡 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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