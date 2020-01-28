中央氣象局表示，今天晚間6點5分時，在台南市楠西區發生一起芮氏規模4.1的地震，根據氣象局的監測，震度以台南市的楠西區、嘉義縣大埔最大來到3級，高雄市甲仙、嘉義市、雲林縣草嶺、雲林斗六市測得2級，南投信義、彰化大城、台南市、彰化市、馬公市各1級。

氣象局地震預報中心表示，這起地震深度14.4公里屬於淺層地震，初步研判是接近地表破碎帶的能量釋放，而台南地區上次發生規模4以上的地震，則是去年8月，規模也同樣是4。

(中時 )