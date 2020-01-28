愛玩又不衛的下場！有泌尿科醫師在電視節目上分享大學生參加雜交淫趴後，結果淋病、疱疹、菜花接連報到連中三元，事後「同學們」個個往診所報到，讓診所突然生意興隆了好幾周。

泌尿科醫師邱鴻傑在《醫師好辣》分享大學生的離譜個案，一群大學生慶生完後，衝到汽車旅館開雜交趴，結果一個男生後來確診中了淋病、疱疹、菜花「大三元」。邱鴻傑說，這名男大生參加完活動後，某天發現尿尿有灼熱感，沒多久生殖器化膿，還長出小肉球與疱疹，包皮上還有破損，醫生檢查時稍微擠壓生殖器，發現有白色濃稠狀液體流出，最後確定淋病、疱疹、菜花3種恐怖性病全都中獎。

醫師一問才知他趁著休長假參加了一場摩鐵雜交趴，一晚翻雲覆雨下來，不知道傳染了給誰。過沒多久，一名22歲女大生也來看診，說「我是某某某的朋友」，醫生一聽秒懂，馬上安排做性病檢查，結果女大生也得到淋病，主持人笑說：「該不會帶了一打來？」，醫生笑說：「對，所以就開始接龍了。」接下來幾個禮拜，果真醫生「生意超好」，當天參加轟趴的大學生全都一一來報到檢查。

(中時電子報)