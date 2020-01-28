武漢肺炎德首現歐洲人傳人 患者遭中國同事感染 20:172020/01/28 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 相關官員今天表示，德國首宗武漢肺炎確診病例是遭上週來到德國的中國同事傳染。據信這是歐洲首起人傳人病例。 巴伐利亞邦（Bavaria）健康及食品安全部門負責人查非（Andreas Zapf）在記者會上表示，這名來自上海的中國女性員工「在1月23日的返鄉飛機上開始覺得不適」。 患病的33歲德國男性與這位女同事21日共同出席巴伐利亞的一場會議，並在昨天晚間確診。 與其他病患不同的是，這起德國確診病例最近並未去過中國。 查非說，罹病病患目前接受隔離治療，「狀況良好」。 (中央社) #中國 #德國 #病例 #病患 #利亞 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 2020武漢風暴》疫情失控 經濟崩盤 川普向大陸伸援手 - 國際 不甩川普親遊說！英相再表態挺華為 - 國際 挺台發言遭國際民航組織封鎖 美議員怒了 - 國際 2020武漢風暴》英國鼠疫烈士村 封城的悲壯歷史 - 國際 武漢肺炎／毒株分離成功！廣東、浙江研發疫苗出現大突破 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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