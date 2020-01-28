相關官員今天表示，德國首宗武漢肺炎確診病例是遭上週來到德國的中國同事傳染。據信這是歐洲首起人傳人病例。

巴伐利亞邦（Bavaria）健康及食品安全部門負責人查非（Andreas Zapf）在記者會上表示，這名來自上海的中國女性員工「在1月23日的返鄉飛機上開始覺得不適」。

患病的33歲德國男性與這位女同事21日共同出席巴伐利亞的一場會議，並在昨天晚間確診。

與其他病患不同的是，這起德國確診病例最近並未去過中國。

查非說，罹病病患目前接受隔離治療，「狀況良好」。

(中央社)