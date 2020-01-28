武漢肺炎疫情嚴峻，現已累計確診4例的南韓，驚爆「禁止中國人入境」的青瓦台請願，截至27日下午3時已突破44萬人次。對此，南韓學者認為「此事引發的外國人恐懼症對於解決問題沒有絲毫幫助」。

南韓《中央日報》28日的報導指出，23日有民眾向青瓦台發起「禁止中國人入境」的請願，截至27日下午3時，已有逾44萬人參加請願，達到需要青瓦台提出官方回覆的條件。

自由韓國黨最高委員趙京泰（音譯）26日曾聲稱，「為了防止發生最壞的情況，必須面向中國全境採取禁止出入境措施」。大韓醫生協會同日發佈的對國民談話中也表示，「政府應當假定最壞的情況，針對所有從中國來的人採取全面禁止入境的措施」。一時之間，南韓國內「嫌惡中國人」的氛圍似正持續擴散。

有鑑於此，南韓醫師兼作家、梨花大學木洞醫院急診醫學系臨床助理教授南宮仁隔天在部落格、臉書發文，提出不同的看法；他認為，此舉「不僅有國際法、政治、外交、經濟上的問題，這也不是世衛組織（WHO）建議的防疫方式」。

(旺報 )