2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情延燒，嘉義縣政府28日下午宣布原訂1月30日在縣府前廣場，舉辦的新春團拜取消。面對國內嚴峻疫情，擔心人潮聚集影響「武漢肺炎」防疫，因此縣府稍早公告取消。

嘉義縣政府原訂大年初六，舉辦嘉義縣各界新春聯合團拜，但因擔心群聚而影響防疫，因此公告取消；縣長翁章梁提醒民眾有發燒、咳嗽及流鼻涕等呼吸道症狀，以及進出醫療院所時，一定要全程戴口罩，做好防疫工作。

(中時 )