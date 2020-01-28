面對嚴峻疫情 嘉義縣取消新春團拜 19:372020/01/28 中時 張毓翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 衛生福利部提醒，民眾若有發燒、咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀，以及進出醫療院所時，應全程配戴口罩。（摘自衛生福利部臉書／張毓翎嘉義傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情延燒，嘉義縣政府28日下午宣布原訂1月30日在縣府前廣場，舉辦的新春團拜取消。面對國內嚴峻疫情，擔心人潮聚集影響「武漢肺炎」防疫，因此縣府稍早公告取消。 嘉義縣政府原訂大年初六，舉辦嘉義縣各界新春聯合團拜，但因擔心群聚而影響防疫，因此公告取消；縣長翁章梁提醒民眾有發燒、咳嗽及流鼻涕等呼吸道症狀，以及進出醫療院所時，一定要全程戴口罩，做好防疫工作。 (中時 ) #取消 #嘉義縣 #團拜 #防疫 #新春 也許您會感興趣 推薦閱讀 遇「水」則發！北中南水庫漫遊 賞湖光山色 聽澎湃水鳴 09:312020/01/24 旅遊 2020武漢風暴》台灣如何參與防疫 世衛給答案了 09:582020/01/24 國際 新春開運超簡單！詹惟中吐超實用撇步「其實每年都一樣」 10:162020/01/24 娛樂 新北過年好溫暖 侯友宜發紅包地點曝光！ 11:042020/01/24 政治 防疫升級，中市大眾運輸運將出勤要量體溫 17:522020/01/25 生活 台中市府議會 取消新春團拜 14:352020/01/28 政治 蔡英文強調全面防疫 務必遵守防疫規定 15:072020/01/28 政治 彰化縣取消新春團拜 即日起強制民眾出入醫院配戴口罩 15:062020/01/28 政治 出席嘉義縣選舉感恩餐會 蔡英文三度感謝陳明文 15:442020/01/28 政治 武漢肺炎防疫優先 南投縣新春團拜、燈會銅梁火龍演出都取消 17:342020/01/28 生活 生活熱門新聞 這次網友瘋傳「是真的」！ 確診病例來自哪這裡查的到 - 生活 台灣出現武漢肺炎本土病例！身分為第五例個案的家人中鏢 - 生活 好市多口罩之亂他籲平常心 一看推車網笑翻：身體很誠實 - 生活 台灣出現本土確診個案 明起居家隔離2000人都將使用電子監視器 - 生活 開工別憂鬱！ 星巴克這天推買一送一 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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