（20:05更新）今日下午台灣新增兩起來自武漢的女陸客確診病例，而疫情指揮中心晚間8點證實，再新增1例，累積共8例。新增一例身分為身分為第五例個案的家人染病，此例更是台灣首例出現武漢肺炎本土病例。
疫情指揮中心表示，新增個案為中部50多歲男性，為先前確診第5例境外移入個案丈夫，於1月26日出現咳嗽症狀就醫，經檢驗於今(28)日確診，研判為家戶感染。目前個案病情穩定。
中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎病例。現又傳出，指揮中心晚間再次緊急召開記者會，屆時將公布是否有又有新增確診病例，或者有新的防治措施公布，詳細內容將於晚間8點記者會說明。
指揮中心監測官莊人祥今下午表示，新增兩名確診個案均為陸籍70多歲女性，今年1月22日抵台觀光，於1月25日出現發燒症狀就醫，院方隨即通報並收治負壓隔離病房，經檢驗，今天確診，個案沒有肺炎，目前病情穩定。另1名同行友人正隔離檢驗中。
中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎病例。同時，指揮中心擴大提升中國大陸(不含港澳)之旅遊疫情建議至第三級警告(Warning)，籲請民眾如非必要應避免前往。
(中時電子報)
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