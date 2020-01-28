英國一名男子看見女友喝酒醉，想要引起她的注意，竟選擇用「假裝上吊」的方式，沒想到女友真的酒醉睡著，隔天醒來後，見到男友在自己面前已經吊死，情緒崩潰，無法接受男友過世的事實。

根據英國《太陽報》報導，史蒂芬（Stephen Morilly）和女友愛黛兒（Adele Fox）一起喝酒，後來愛黛兒酒醉後想要裝睡，史蒂芬見狀，便想盡各種辦法來引起女友注意，但愛黛兒仍然不理他，後來在酒精的催化下，愛黛兒真的睡著了。

隔天愛黛兒醒來後，竟看見男友吊死在他面前，原來史蒂芬為了要引起女友注意，竟選擇用假裝上吊的方式，但因愛黛兒真的睡著沒有發現，史蒂芬就這樣被吊死。

愛黛兒心痛表示，「史蒂芬是世界上最好的人，我非常愛他，白天的時候我們看起來都相當好，根本看不出來他會用這樣的方式引起注意。」而史蒂芬的媽媽表示，兒子過去曾有自殘的紀錄，也哭著向家人求助過，而最近兒子可能是情緒低落，憾事才會發生。警方調查後，認為此案沒有他殺嫌疑，最後以自殺結案。

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(中時電子報)