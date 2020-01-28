蔡英文總統（圖左）28日到台中市樂成后發放1元福袋，長達好幾公里人龍，圍繞廟宇周邊，廟方準備2500個1元福袋發放，有民眾提前2個小時就來排隊。（張妍溱攝）

樂成宮外周邊馬路排滿長長人龍。（張妍溱攝）

大年初四迎財神，蔡英文總統28日到台中市樂成后發放福袋，長達好幾公里人龍，圍繞廟宇周邊，人氣無法擋，廟方準備發放2500個1元福袋，蔡英文總統發了近1小時後離去，仍不少沒拿到總統親手發送福袋的民眾大喊失望，有人拿到福袋，立馬手持福袋拍照、打卡上傳，直呼：「好運1整年！」。

樂成宮香火鼎盛，遠近馳名，大年初四迎財神，相當熱鬧；蔡英文一到現場，受到民眾排隊歡迎，有人場邊大喊：「總統，我愛你！」來迎接蔡英文，蔡英文也一路向民眾揮手致意，並進入殿內參拜，在隨扈護送下，到廟前廣場一一發送新年福袋。

正值防疫期間，廟方人員不斷廣播，「不握手、不拍照、不簽名」，由於人潮眾多，廟方呼籲民眾快速領取福袋並通過，防疫做到滴水不漏，領取福袋的民眾先噴洗手液消毒，蔡英文總統與隨行人員則沒有戴口罩，似乎對防疫有信心。

樂成后董事長郭松益當天抽出「國運籤」，為甲午籤、中上籤。籤詩內容是，風恬浪靜可行船、恰似中秋月一輪、凡事不須多憂慮、福祿自有慶家門。廟方人員解釋，隨著總統大選落幕，士、農、工、商等，各界應回歸本位，好好努力，社會一切都趨於穩定平靜。

(中時 )