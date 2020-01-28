因應武漢肺炎在台灣有7例確診案例，台中市大型醫療院所加強防疫，包括台中榮總、中山附醫與中國附醫、署立台中醫院等，均啟動警戒措施，中榮規定進出醫院管控須配戴口罩，醫院出入口有專人或機器量測體溫控管。台中市衛生局指出，若違反防疫規定，將依違反《傳染病防治法》開罰最高1萬5千元。

台中榮總表示，春節前已啟動防疫措施，防止疫情擴大，民眾依照規定戴上口罩進入醫院，各醫療大樓出入口，設有紅外線體溫監測儀，防疫期間民眾進入醫院前先配合量測體溫，若超出體溫規定內，體溫監測儀將發出〝嗶、嗶〞聲響，保全人員將引導至發燒篩檢區，進一步快篩檢測。

台中榮總指出，發燒者不得進入醫院，也限定1日訪客為2人、探病則限15分鐘，呼籲12歲以下幼童勿進入醫院，台中醫院、中山附醫與中國附醫門口，均採專人額溫槍測量體溫。

因應防疫期間全面戒備，台中市衛生局長曾梓展表示，進出醫院依規定戴口罩，否則可依法開罰。衛生局疾病管制科長湯澡瑛指出，進入醫院未戴口罩經勸導不聽，強行進入醫院，將依違反《傳染病防治法》開罰3千元到1萬5千元。

(中時 )