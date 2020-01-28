大陸武漢肺炎蔓延全球，金門「小三通」全面備戰。（李金生攝）

大陸武漢肺炎蔓延全球，與對岸一水之隔的金門面臨嚴重威脅，民眾要求暫停「小三通」聲浪四起。縣府也強烈建議交通部航港局至少先減至4班（來回8班），並隨時滾動式檢討調整，以確保防疫不會出現漏洞。楊鎮浯縣長強調，「國境第一線 防疫不斷線」，希望中央盡快與對岸協調進行。

金門「小三通」已邁入第20年，2019年寫下全年進出旅客近200萬人次新高紀錄，與當地觀光旅遊產業濟產業息息相關，一直是兩岸交流的重要窗口。但在武漢肺炎強大威脅下，面臨隨時可能淪陷的危機，不少民眾憂心忡忡，希望政府趕快關閉「小三通」，以免病毒跟著上岸。

縣府日前已將應變指揮機制提升至2級開設，並決定停辦2月金門拉松，原定3月2000餘人赴對岸進香活動也延期舉辦。楊鎮浯縣長並籲請中央綜合考量金門整體醫療能量，審慎考慮是否暫停「小三通」。

楊鎮浯縣長今天再透過網路指出，「小三通」是否應馬上停航，目前正反意見都有，加上屬於特許航線，且大陸事務屬中央職權，停航與否絕非地方或兩岸單方可以決定，如片面宣布停航，以當前兩岸氛圍，短期甚至近年復航機會可能性不大，就金門整體發展而言，絕非好事，另一旦無法復航，就金門常住人口來看，絕對無法支持現階段的產業與經濟規模，甚至可能倒退10年。

楊鎮浯強調，做為一個負責任的政府，政策決定需要多方考量，縣府每日定期匯報與整備，並積極與陸委會、航港局研商討論，表達縣府對於小三通立場，希望考量整體疫情，妥善協調陸方因應疫情，在春運的防疫重點期間，縣府絕不鬆懈。

目前，金門小三通每日22班（來回44班），縣府建議先減至每日4班（來回8班），一方面保障基本公共對外交通，另方面也確保防疫作業，減少出現缺口的機會。

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(中時 )