因應武漢肺炎疫情擴大，上海迪士尼樂園25日起暫時休園、香港迪士尼也於隔日跟進，對當地觀光造成直接影響。日本東京迪士尼樂園營運公司Oriental Land公關部27日表示，現階段沒有休園的計畫，也不會拒絕中國遊客來訪，28日宣布「從業員可提出戴口罩要求」。

日媒報導，針對從業員勤務中是否戴口罩，東京迪士尼27日原宣布「不考慮規定園區從業員與表演者在勤務時戴口罩」，但在28日宣布改為「為讓從業員可安心接待來客，可提出戴口罩要求。」根據當地大型求職網站資料，東京迪士尼共有約2萬3000名從業員與表演者在園區內工作。

「來園前考量自身健康狀況」

Oriental Land也表示「希望不論日本當地遊客或是中國遊客，來園前都能先衡量自身健康狀況。」並將針對不僅武漢肺炎、也觀察包含流感等傳染病的流行狀況因應調整。同時，27日東京迪士尼旁的JR舞濱車站已見多數遊客戴上了口罩，站內也可見到大陸團遊客。

另外，23日日本網上曾出現「今天有來自中國武漢的觀光客經關西機場入境，出現咳嗽發燒症狀，在送醫途中逃走，理由是『為了要去USJ（環球影城）和京都玩』」貼文，對此大阪府知事吉村洋文隔日在官方推特指出該傳聞為謠言，提醒民眾勿輕信不實消息。

この情報はデマです。〉中国から関西空港へ入国した中国人観光客、肺炎症状出るも検査前に逃走との情報出回る… https://t.co/N6OFzeErpX

— 吉村洋文（大阪府知事） (@hiroyoshimura) January 24, 2020

(中時 )