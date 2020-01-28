Kobe大女兒。(取自Kobe IG)

NBA傳奇球星科比布萊恩（Kobe Bryant）昨驚傳搭乘直升機遇難，與二女兒Gianna不幸身亡，噩耗令全世界球迷心碎不已，Kobe大女兒Natalia更爆出因傷心過度，導致過度換氣緊急送醫。只是今日網路又瘋傳一段據說是Natalia住院37秒影片，情況看起來相當不樂觀，令人擔心不已。

日前有美國網友在社群網站曝光了疑似Natalia住院照片，照片中的女孩陷入昏迷，情況明顯不樂觀，照片一曝光也令網友擔心不已，「天崩地裂的打擊，哎」、「不知道該說些什麼，祝福科嫂一家健康平安…」、「不管真假，希望科比家人能夠挺住」。

隨後《中時電子報》也循線查到這段疑似Natalia住院的37秒影片「KOBE BRYANT'S DAUGHTER (NATALIA????)」，不過上傳者就在備註清楚寫明，這不是Natalia影片，而是一個器捐小女孩的榮耀之路(honor walk)影片。

(中時電子報)