據大陸疾控中心消息，首次從華南海鮮市場的585份環境樣本中，檢測到33份樣品含有新型冠狀病毒核酸，並成功在陽性環境標本中分離病毒，顯示該病毒來源於華南海鮮市場銷售的野生動物。經媒體調查，華南海鮮市場的大股東余氏家族也曝光了。

Wind全球企業庫（GEL）第一時間，梳理出了華南海鮮市場背後的股權關係情況。重大關係企業涉及領域，關係風險披露和人物關係圖譜。一覽華南海鮮市場背後的掌控人生意網。

華南海鮮市場有限公司隸屬於武漢華南置業集團有限公司，於2005年03月24日在武漢市江漢區工商行政管理局（質量技術監督局）登記成立。法定代表人余甜，公司經營範圍包括市場物業管理、停車場經營等。主要股東為余其澤和余甜，各持有50%的股份，歷史股東為余祝生，2015年工商變更為上述兩人，網傳余其澤和余甜其實為余祝生子女。

華南海鮮批發市場地址在武漢市江漢區發展大道207號，地處武漢市中心城區，是華中地區規模最大的，集海鮮、冰鮮、水產、乾貨等為一體的水產批發市場。市場總建築面積5萬平方公尺，投資金額近5000萬元，安置經營戶1000餘戶。市場為緩解政府的壓力，安置了下崗職工幾百人，曾多次被授予「武漢市文明市場」榮譽稱號。

經Wind全球企業庫分析，余甜關係企業24家，余其澤關聯企業12家，上述企業涉及領域包括地產、批發市場、物業，投資等多個領域，余甜和余其澤共同關係的企業有9家。

通過Wind企業風險監控（ERM）查詢顯示：華南海鮮市場在2019年12月19日接受抽查檢查時，拒絕配合，當時已經查出新型冠狀病毒感染者，只是沒有向外正式通報。

(中時電子報)