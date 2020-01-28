台中市北平路上的京典彩券行開出「大麻將」刮刮樂千萬頭獎，店家高興地放鞭炮慶祝，為新年增添好彩頭。(店家提供／林欣儀台中傳真)

春節樂翻了！位於台中市北平路上的京典彩券行，在大年初一賣出的千元「大麻將」刮刮樂開出千萬元頭獎，據了解，幸運得獎者是住在附近、從事服務業的40多歲男子，他發現自己刮到千萬頭獎，還一度不敢置信，要店員幫忙再三確認，也允諾要捐出100注彩券分享喜氣。

京典彩券行張姓店長說，這名幸運頭獎得主從事服務業，因自家店就開設在紅綠燈旁，他騎機車經過時、若遇到紅燈就會繞進門買張彩券或刮刮樂，可說是店內常客。

張姓店長說，大年初一，該得獎者跟平常一樣騎機車出門上班，因臨時可以提早下班，返家時便進入彩券行，剛巧櫃檯上擺著新款的4361期大麻將刮刮樂，他並買了5張回家，之後發現自己刮中頭獎，還拿回店內確認、不斷詢問到底是真的還假的，興奮不已。

確認自己真的刮到千萬頭獎，該名男子興奮的允諾，將捐出100注、每注50元的彩券給彩券行，藉以分享喜氣。張姓店長推測頭獎得主應該會先把這筆錢拿來償還房貸，他說，最近將舉辦活動，趁著活動時送出幸運男捐出的這100張彩券，讓大家都能迎來好運。

(中時 )