台灣首例本土感染，武漢肺炎第八例確診「中央流行疫情指揮中心」二度緊急召開記者會說明。(影/中時電子報YT)

新型冠狀病毒在台灣也不停延燒！台灣中央流行疫情指揮中心今天上午才公布2例來台自由行的70歲武漢嬤，今天晚上再度公布新增1名台灣首起台灣本土嚴重特殊傳染性肺炎病例，是第五例確診女台商的丈夫，國內累積確診案例達8例。指揮官陳時中更宣布，明起將發給2000名居家隔離者一支手機，進行全天候「電子監控」。

中央疫情流行指揮中心28日晚上8點再度舉辦記者會，公布我國確診第8例嚴重特殊傳染性肺炎確定病例，為中部50多歲男性，為先前確診第5例境外移入個案之丈夫，於1月26日出現咳嗽症狀就醫，經檢驗於今(28)日確診，研判為家戶感染。目前個案病情穩定，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行接觸者追蹤等防治工作。為使居家隔離及居家檢疫更為落實，未來將利用智慧科技協助執行防疫工作。

指揮中心指揮官陳時中表示，新增的第8名案例，是國內第一個本土病例，屬於家庭內群聚感染，是第5案的丈夫，原本就是密集追衝者，於1月26日出現咳嗽症狀就醫，經檢驗於今(28)日確診。

第五例是中部50多歲女性，去年10月下旬在大陸武漢工作，和第一例在武漢工作的女台商同機，沒有華南海鮮市場接觸史。因發病後居家隔離，與丈夫同住。

陳時中表示，這兩天發現相關監測者「到處趴趴造」，認為有必要全面提升監控，因此決定明天開始，目前共2000名居家隔離者14天的人，也就是被列為密切接觸的對象，都會發給一支手機，內涵定位系統以及通報視訊功能。

陳時中表示，一旦居家隔離者出現「異常」行為，離開家中，或是太久沒有動靜都會立即連線轉到警察勤務中心，立即執行到宅查看，找不到人就會開始協尋。若發現違反規定，就會提交強制隔離，另外安置，會有相關處分。

是否有法源依據？陳時中表示，根據傳染病防治法第四十五條和第五十五條規定，對於可能接觸者可能散播疑慮的時候可以採取必要措施，對實施檢疫進行的必要措施，已經法源授權。

陳時中也強調，目前指揮中心定調在第二級開設，雖然首次出現家庭群聚感染，但因為是屬於原本就掌握的密集接觸者，除非來源已經查不到，不是可以掌控的對象，才會做一級開設。

指揮中心統計，截至1月28日下午4時，國內嚴重特殊傳染性肺炎新增52例通報個案，截至目前共通報578名嚴重特殊傳染性肺炎個案，檢驗結果為8名確診、321名排除、75名初驗陰性、其餘仍待檢驗；另有9例為之前通報不明原因肺炎，均已排除。

指揮中心更擴大對中國大陸(不含港澳)旅遊疫情建議，提升至第三級警告(Warning)，呼籲民眾如非必要應避免前往。

(中時 )