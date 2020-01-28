新型冠狀病毒疫情持續擴散，目前大陸確診個案升至4629例，湖北全省已破百人死亡。病例不斷增加，香港大學醫學院院長梁卓偉預估，整體疫情會在4、5月到達頂峰，疫情要到6、7月才會趨緩。

梁卓偉根據研究模型分析並估計，病毒的基本繁殖率為2.13，代表新型冠狀病毒疫情每6.2日便會倍增，預估武漢已有4.4萬人感染。梁卓偉推斷，武漢疫情大約會在4、5月到達頂峰，至6、7月開始逐漸減退。梁卓偉建議，政府應採取措施，包括取消大型公眾活動、學校停課，以及安排在家工作等。

大陸國家衛生健康委員會今天召開記者會，北京地壇醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺強調，一些沒有症狀、核酸檢測為陽性的感染者，或發燒不明顯，偶爾乾咳或無力，這些病人也有一定的傳播力，因此對防疫帶來一定的困難和複雜性。

李興旺表示，呼吸道傳染疾病，主要是透過近距離飛沫傳染，可能在1.2公尺或1.5公尺作近距離傳播；也能透過接觸傳染，若手部沾染病毒後再揉眼睛，可能也會造成感染，因此除了戴口罩，還要勤洗手。

(中時電子報)