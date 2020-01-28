美國總統川普的律師為了讓他迅速從國會彈劾案脫身，今天在聯邦參議院審理過程，強烈反擊前國家安全顧問波頓提出新的爆炸性指控，堅稱川普和烏克蘭的交涉不構成彈劾理由。

「紐約時報」（The New York Times）昨天報導，波頓（John Bolton）在即將出版的新書手稿中聲稱，川普去年8月告訴他，有意凍結美國對烏克蘭的軍事援助，直到基輔出手幫忙調查他在國內的政敵，包括競選連任時可能遭遇的民主黨對手拜登（Joe Biden）。

川普被控出於自身政治目的扣留對烏克蘭的援助，這正是民主黨掌控的聯邦眾議院去年12月對川普發動彈劾原因，罪名是濫權和妨礙國會調查。

川普正面臨美國史上第3度總統彈劾審理。他的律師團隊今天強調，川普之所以要求烏克蘭調查拜登，是因為懷疑有貪腐情況。

川普的辯護律師、哈佛大學憲法專家德爾紹維茨（Alan Dershowitz）堅決表示，以這些指控彈劾川普「缺乏憲法依據」。「波頓曝光的事即便屬實，當中也沒有任何部分達到濫權或罪行足以彈劾的程度。」

德爾紹維茨還試圖淡化川普疑似對基輔施壓所掀起的爭議。他說：「提出交換條件本身，並不構成濫權基礎，這是有史以來總統運作外交政策的方式之一。」

波頓最新說詞曝光後，撼動參議院的彈劾審理，共和黨人面臨是否傳喚波頓擔任直接證人的壓力。若波頓出面作證，可能提供足以讓川普行為遭到定罪的證據。

目前已有3名共和黨參議員表示，他們可能贊成傳喚71歲的波頓。由於共和黨在參院以53席多於民主黨的47席，需有4位共和黨人倒戈，民主黨才有足夠票數傳喚波頓和其他證人。參院將在本週表決是否同意傳喚證人。

(中央社)