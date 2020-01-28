鍾南山(圖/中新社)

大陸武漢肺炎疫情持續在各地擴散，面對每天病例不斷增加，造成了民眾的擔憂，對此，大陸傳染病專家鍾南山指出，很難估計疫情在何時會達到高峰，但應該在一周或10天左右達到高峰，不會再大規模地增加了。

根據陸媒《新華網》報導，鍾南山受訪時提到，科學家正在尋找新型冠狀病毒（武漢肺炎）中間宿主，2019的新型冠狀病毒最早發現在一種蝙蝠身上，但中間宿主尚未明確。不過，發熱仍然是武漢肺炎的典型症狀。他說明，10到14天是一個很好的隔離觀察期，潛伏期過去，發病的已及時治療，潛伏期也過去了，因此沒發病的也就沒染病，所以不會因為春運而出現大規模傳染，但排查的措施不能停。

鍾南山強調，目前為止，還沒有一個針對武漢肺炎的藥物出現，但是科學研究和醫學工作者已經想了不少解決辦法，再加上現在的醫療技術提升，死亡率肯定會再降低。他提醒，面對疫情有2個要害必須抓住，一個是早發現，另一個就是早隔離，這兩條辦法是最有效的。

(中時電子報)