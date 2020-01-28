2019新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續延燒。日本28日新增3起確診病例，其中一名患者是60多歲巴士司機，沒有到過中國大陸，但1月搭載過兩次武漢旅行團團客，是首宗境內傳染，日本確診案例已增至7例，厚勞省稱第7例感染者是來自中國的女遊客。

日本厚生勞動省表示，從武漢來日旅遊的一名40多歲女性確認感染了新型冠狀病毒。這是日本國內第7例。該女性27日在北海道的醫療機構被診斷為肺炎。據稱她雖然發燒，但病情穩定。

繼法國之後，有第二個歐洲國家「淪陷」。德國27日晚發現首起確診病例，南部巴伐利亞一名33歲男子染病。當局宣布，這名患者被來自中國大陸的同事傳染，這也是歐洲首起人傳人病例。

斯里蘭卡也出現首起確診案例。一名四十多歲湖北省女子19日到斯里蘭卡旅遊，27日被檢測出感染新型冠狀病毒。斯國宣布自28日起，暫停向大陸公民簽發落地旅遊簽證。

泰國28日宣布新增6起確診病例，累積病例達到14例，是中國大陸以外最多病例的國家，新增6例都來自湖北省，其中5人是同一個家庭的成員。

加拿大27日證實出現首起武漢肺炎確診病例，並宣布這名患者的妻子是第二起「推定病例」，她與丈夫22日一起從武漢經廣州飛抵多倫多。

新加坡28日宣布新增兩起武漢肺炎確診病例，分別為56歲男性武漢居民，以及一名35歲男性武漢居民，當地累計7起確診病例。稍早第五起境外移入的武漢肺炎確診病例是一名56歲武漢女性，她在本月18日同家人抵達新加坡，目前在國家傳染病中心接受隔離治療，情況穩定。

新加坡表示，從明天（1月29日）中午12時起，持有湖北省簽發護照的旅客，以及在過去14天內去過湖北省的新訪客，將不得入境新加坡，或在新加坡轉機。

(中時 )