大年初四大樂透今天晚上開出獎號為02、03、 13、20、28、38，特別號40。加開的春節大紅包獎號從小到大依序為02、12、15、30、32、36、40、47、48，只要對中其中任6個號碼，即有機會將百萬獎金帶回家。

預計送出360組的100萬元春節大紅包，扣除已開出的145組後，還有215組百萬大獎待送出，想中大獎的民眾還有很多機會。

(中時電子報)