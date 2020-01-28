大樂透獎號開出 春節大紅包獎9組中6得百萬 20:472020/01/28 中時電子報 趙永紝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大樂透今天持續加開的春節大紅包獎。圖／本報系資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大年初四大樂透今天晚上開出獎號為02、03、 13、20、28、38，特別號40。加開的春節大紅包獎號從小到大依序為02、12、15、30、32、36、40、47、48，只要對中其中任6個號碼，即有機會將百萬獎金帶回家。 預計送出360組的100萬元春節大紅包，扣除已開出的145組後，還有215組百萬大獎待送出，想中大獎的民眾還有很多機會。 (中時電子報) #大樂透 #春節大紅包 #春節 也許您會感興趣 推薦閱讀 歡喜財神廟 送千張大樂透 04:102020/01/24 地方新聞 大樂透春節大紅包 民眾瘋搶 18:562020/01/24 生活 除夕夜大樂透頭獎無人中 明天開出金額累計上看2.5億 22:442020/01/24 財經 除夕夜27人中百萬大獎 這3家彩券行最常開春節大紅包 07:592020/01/25 財經 台東一人獨得2.43億元 大樂透頭獎出爐 22:302020/01/25 生活 快訊／兩年前獨得1億台東人 竟忘了出面領獎全歸國庫 22:452020/01/25 生活 又有31人拿到百萬大紅包 北市內湖「好彩頭」就開出2注 23:362020/01/25 財經 全台這8家投注站「很高」開獎率 可望助攻搶領大樂透百萬紅包 10:512020/01/26 財經 初二再接再厲！ 大樂透加碼春節大紅包獎號出爐 20:402020/01/26 財經 大樂透獎落新北 1.2億一人獨得！ 23:142020/01/27 生活 財經熱門新聞 後天…台股會暴跌多少？老謝驚洩恐怖數字 - 財經 嚇！台積電ADR慘崩 台股後天難逃暴跌 - 財經 大樂透獎號開出 春節大紅包獎9組中6得百萬 - 財經 肺炎爆發…股市年後快逃命？專家1個忠告救散戶 - 財經 散戶注意！別只顧疫情…還要緊盯這些事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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