好市多冷凍提拉米蘇最近又引起話題，許多網友在臉書分享心得。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗分享區》）

好市多冷凍提拉米蘇。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗分享區》）

好市多有多款話題甜點，最近又有網友分享，隱藏在冷凍冰庫的「提拉米蘇」，好吃到連不愛吃甜點的爸爸，不小心就嗑完一盒，讓原PO呼籲，大家要小心，這好吃到要注意，免得不小心就嗑完整盒。

有網友在臉書社團《好市多商品經驗分享區》貼文分享，這款冷凍提拉米蘇真的好吃到不行，而且兩盒才279元，買回家後請爸爸幫忙拿出來退冰，晚上回來竟發現整盒直接被嗑完，讓原PO直喊，好吃到要注意，一不小心會像我爸一樣，一次就把整盒吃完。

貼文曝光以後，網友也紛紛留言，「這個價格真的不錯買材料自己做都不止了！下次去買看看，謝謝分享」、「真的很好吃，入口即化」、「配熱茶吃，超幸福的」、「吃完有幸福的感覺」。

也有網友分享2種不同的吃法，喜歡比較扎實的口感，可以冷凍拿出來，不退冰就直接吃，會像冰淇淋一樣；如果牙齒受不了，或是喜歡綿密口感的人，可以退冰3-4小時以後吃，會有入口即化的感覺。

(中時電子報)