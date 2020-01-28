2019台灣「國際先生」代表蕭郁軒，模特兒出身擁有超健壯肌肉身材，工作經常都要秀出他的好身材，加上今年要代表台灣出賽「國際先生」選美，讓他更加強身體線條，他也趁過年帶著《中時電子報》的讀者們一起上健身房，教大家春節健身房運動可以做什麼。

第一招、滑輪下拉。（圖／記者李家穎攝）

一、滑輪下拉

健身房常見的訓練背肌器材滑輪，可以訓練到背部、二頭肌、腹肌等部位，將重量調至自己的適合的重量，每組拉8到12下，每次總共拉3到4組，重量可以循序漸進。

第二招、坐姿划船。（圖／記者李家穎攝）

二、坐姿划船

這個動作可以訓練到闊背肌，一樣每組拉8到12下，每次總共拉3到4組。

第三招、引體向上。（圖／記者李家穎攝）

三、引體向上

引體向上這個動作可以做12到15下，一樣3到4組，不過由於動作比較難關係，民眾可以選擇另一張照片中的握式引體向上，比較簡單上手。

蕭郁軒除了增進外在，也因要參賽國際先生的關係，更深入去了解台灣的人文古蹟歷史，希望可以讓台灣發光。（圖／記者李家穎攝）

即將參賽「國際先生」的蕭郁軒也提到，有特地增重來把肌肉線條練得更加明顯，也更了解台灣的人文與文化遺產，希望透過他的參賽把讓台灣在世界發光。同時也是個演員的他，近期也數度上表演課，充實自己的演技，希望未來能有更多的表演機會。

(中時電子報)