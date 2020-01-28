苗栗縣衛生局及消保官28日稽查市面口罩供貨情形，並未發現囤積，哄抬價格狀況。〔衛生局提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣衛生局及消保官28日稽查市面口罩供貨情形，並未發現囤積，哄抬價格狀況。〔衛生局提供／謝明俊苗栗傳真〕

2019新型冠狀病毒來勢洶洶，民眾紛紛搶購口罩，苗栗縣政府為穩定縣內口罩供貨情形，28日由衛生局及消保官啟動聯合稽查，清查苗栗市及後龍鎮多處藥局、賣場、超商、藥粧店的口罩供貨情形，並未發現有人為囤貨、哄抬價格的情事。

衛生局指出，目前因年節期間，工廠及物流公司尚在休假無法出貨，加上民眾預期心理，才導致市面口罩有缺貨的情形，店家都表示已向供貨商下訂，待30日後會依廠商及物流公司排定的時程陸續供貨，口罩就會供貨正常，請民眾勿恐慌。

衛生局重申，目前苗栗縣並無出現確診案例，需戴口罩的時機為：

1. 有發燒、咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀時。

2. 進出醫療院所時。

3. 出入通風不良、擁擠、密閉空間時。

4. 本身有慢性疾病的人。

衛生局長張蕊仙提醒民眾，一般健康的民眾無需隨時配戴口罩，平時養成量體溫、肥皂勤洗手、少出入人多密閉場所的好習慣，將口罩等物資留到真正需要的時候才使用，才不會造成物資的浪費。本局亦將持續針對轄內各藥商藥局進行查核，以確保口罩價格平穩，供貨穩定。

(中時 )