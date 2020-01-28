蔡總統以817萬票成功連任，綠委國會過半，綠營二度完全執政。展望未來4年，兩岸關係要回溫幾乎是天方夜譚，中共在國際空間打壓下手只會更狠，不會有鬆手跡象。

蔡政府第一任期共丟掉7個邦交國，包括非洲的聖多美普林西比、布吉納法索，中美洲的巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多，大洋洲索羅門群島、吉里巴斯。遍地開花的外交戰場，迫使我方防不勝防。

事實上，北京與我剩下的15友邦多少都有接觸，我方常以「以商逼政」、「大撒幣」視之，但不少邦交國是主動求去，畢竟「中國崛起」後，不管國際地位及經濟能量，台灣已無法與大陸相比擬。也因此，過往紅黃綠燈指標，及雙邊高層互訪，已無法再視為邦交穩固的參考價值。

兩岸關係崩壞，斷交也就成為大陸最常用來「懲罰」台灣的手段。2020大選結果，北京肯定會「硬的更硬」，預料520前大陸極可能再出手拔我邦交國，不給蔡英文就職演說好兆頭。

國際組織方面，除蔡政府第一年受惠前朝提前取得世衛組織（WHO）大會邀請函，以「中華台北」名義參與WHA，接下來連三年全都被排除在外；至於三年一度的國際民航組織（ICAO）大會、國際刑警組織（Interpol）大會則是連邊都沒摸著。

值得注意的是，過去幾年在WHA推案，我方訴求「Health for All」、「Taiwan Can Help」，理念相近國家也力促「疾病無國界」。如今武漢肺炎疫情升溫，大陸鄰近國家確診案例不斷新增，印證疾病確實無國界，醫療問題不該政治化，健康應是全體人類的福祉。

今年因武漢肺炎疫情非比往常，理念相近國家必站出來大聲挺台，北京如與過去同樣態度阻台參加，恐引台灣人民反感。日前大陸國台辦曾表明，已與世衛取得共識，如台灣有需求，世衛可派人來台協助，並提供一手訊息。面對疫情升溫，大陸更富彈性的心態是必要的。

(中時 )