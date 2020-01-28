英國《金融時報》科學評論員安賈娜•阿胡賈28日發表評論文章表示， 阻斷武漢疫情傳播希望渺茫，原因在於新型冠狀病毒的“基本傳染數”據信介於2到4之間，這意味著每個感染者平均會將病毒傳給另外2到4人。文章並認為，將這場冠狀病毒疫情視為除國際關注的突發公共衛生事件以外的任何事情，都是不正常的。

文章指出，世界應該比一周前更加焦慮。根據上週五發表的研究，自去年12月1日（即拉響警報近一個月之前）以來，中國出現了一種類似於非典(SARS)的新型冠狀病毒。已有近3000人被診斷患有這種呼吸系統疾病。截至週一下午，中國境外報告了35個病例。迄今已有81人死亡。

作者分析，儘管採取了嚴厲的隔離措施，該病毒（暫時被稱為2019-nCoV）仍在傳播。包括英國在內的多個國家正考慮從爆發疫情的城市撤離國民。是時候由世界衛生組織(WHO)宣佈這場疫情構成“國際關注的突發公共衛生事件”(PHEIC)。

醫學期刊《柳葉刀》(The Lancet)上的兩篇論文提供了修改後的病毒傳播時間表，這些論文揭示了其他令人擔憂的細節。其中一篇列出了首批41名經實驗室確診的患者的臨床資料。

第一例病患於去年12月1日病倒，此人與被廣泛認為是疫源地的武漢海鮮市場無接觸史。首批41個確診病例中，另有13個病例與這個海鮮市場無接觸史。該病毒開始傳播的時間有可能早於12月。

與此同時，其他分析似乎表明，遏止疫情傳播現在已希望渺茫。“基本傳染數”據信介於2到4之間，這意味著每個感染者平均會將病毒傳給另外2到4人。這個數字相當高；季節性流感的基本傳染數是大約1.4。

文章表示，潛伏期大約為一周，受感染者有可能在無症狀或輕度症狀期間就可能會傳染給他人。倫敦帝國理工學院(Imperial College London)的流行病學家尼爾•福格森(Neil Ferguson)曾估計，到1月18日應該已有4000人被感染。根據蘭開斯特大學(Lancaster University)喬納森•雷德(Jonathan Read)及同事的初步計算，到2月4日感染人數可能會超過19萬。

中國國家主席習近平將這場疫情描述為中國面對的“嚴重形勢”，這意味著世界面對嚴重形勢。全球五分之一的人口如今潛在暴露於一種高度傳染性、目前無法治癒且可能致命的呼吸道病毒。

《柳葉刀》總編輯理查•霍頓(Richard Horton)相信，世衛組織應該考慮宣佈這場疫情構成國際關注的突發公共衛生事件。“（世衛組織的）緊急委員會應該趕緊再次開會，”霍頓表示。他補充說，他覺得有一些政治敏感因素在起作用；這些因素並未困擾其他疫情，如西非的埃博拉(Ebola)疫情。

近日的事態發展，例如中國的執政黨成立一個領導小組，也增加了（而不是減輕了）他的擔憂。他說：“那個小組沒有一個人有公共衛生背景。這讓我非常擔心。”霍頓還擔心，漫長的交通管制和資訊不通暢可能會引發大規模的社會不安定。

尚不清楚世衛組織是否提前知道中國的交通管制計畫。該組織會後發表的聲明通篇外交辭令，拗口得令人痛苦，其總幹事特德羅斯•阿達諾姆•蓋佈雷耶蘇斯(Tedros Adhanom Ghebreyesus)僅表態稱，他希望這些極端措施“既有效，又持續較短”。

惠康基金會(Wellcome Trust)主任傑瑞米•法勒爵士(Sir Jeremy Farrar)表示，中國控制應急回應是“正確和適當的”。他介紹說，抗病毒藥正在第一線進行隨機試驗，而疫苗可能會在6個月內上市。不過他承認，隔離數以百萬計的人的社會後果仍然是“未知領域”。

文章因而認為，考慮所有因素，將這場冠狀病毒疫情視為除國際關注的突發公共衛生事件以外的任何事情，都是不正常的。

(中時 )