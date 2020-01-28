520起，蔡總統即將展開新任期，但「罷韓」方興未艾，未來4年中有3年將處於動盪之局，選後喊出包容、和諧、團結的蔡總統，尤應思考中止罷韓；息爭、不是為韓，而是穩定政局，邁出朝野和解的第一步。

罷韓二階連署昨起跑，這場行動既是今年上半年最重要政治攻防，也被綠營視為2018藍營「奪高雄」之恨的終局戰。罷韓成功，綠營自可望上演王子復仇，在總統、國會全拿後，再奪回高雄，問題是綠營整碗捧去，真能使台灣政通人和？

罷韓連署去年史無前例在韓國瑜當選未滿一年即「超前部署」，儘管爭議不斷，但中選會在新任主委李進勇主導下，選擇接受「Wecare高雄」等團體第一階段連署書，也創下日後「今天當選，明天即可連署罷免」政治惡例。

2020大選蔡總統大勝韓260萬票，光在高雄就贏48萬票。但這48萬票，代表的究竟是反對韓擔任總統，還是反對其續任市長值得深思？

另方面，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，蔡總統絕對有能力阻止罷韓，就看蔡的政治智慧及風格。然被問到是否呼籲停止罷韓，蔡總統說，這是民間團體發起，尊重高雄市民決定；與其選後呼籲「把選舉的衝突與對立放下」大相逕庭，看好戲心態溢於言表。

過去大選結束後，扁前總統曾說選舉結束是和解的開始，馬也倡議和解共生，唯獨說了「謙卑、謙卑、再謙卑」的蔡總統，4年來並未展現和解的可能性，連串以轉型正義為名進行的年改，清算國民黨、婦聯會財產，使階級對立、藍綠惡鬥不斷加劇。

選前綠營急推反滲透法，選後蔡又「縱容」罷韓，台灣政局迄無寧日，對政局安定並無益處。依中選會推估，罷免案投票時程可能在5、6月、明年8月又有公投，接著是2022年選舉，等於接下來3年台灣將處於高度對立衝突，真能拚施政時間所剩無幾，何況，耗費政治成本，只為讓高雄倒退回2018年原點，於全民何利之有？

(中時 )