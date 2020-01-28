世界衛生組織（WHO）發言人林德梅耶今天表示，世衛秘書長譚德塞已跟中國國家主席習近平會面，商討保護武漢肺炎疫區中國和外國人士的方法，以及撤離的「可能替代方案」。

路透社報導，WHO發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）在日內瓦的簡報會指出，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨天抵達北京，明天將返回日內瓦。

林德梅耶還說，WHO緊急委員會（Emergency Committee）正「持續關注」2019新型冠狀病毒疫情的進展。

中國官媒報導，WHO今天指出，從新型冠狀病毒疫情中心的武漢市撤僑並沒有必要。新華社報導，WHO「不建議各國撤僑，並呼籲國際社會保持冷靜，不要過度反應」。

美國、日本和若干國家正在擬定從武漢安全撤僑的計畫。武漢是2019新型冠狀病毒疫情源頭，這種病毒迄今在全中國奪走逾100條人命，且散播至其他10多個國家。

(中央社)