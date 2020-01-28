歌手范瑋琪因政府宣布口罩停止出口1個月，竟在私人臉書爆粗口開罵行政院長蘇貞昌是「狗官」，還批判「我他媽的有聽錯嗎？什麼時候了！！王八蛋（都）不會這麼泯滅人性！都什麼時候了！！」，晚間蘇貞昌在臉書粉專表示，「政府官員的職責，是守護這個國家的人民」。

范瑋琪在私人臉書批判行政院長，雖然午間已道歉，但卻已引發軒然大波。(圖／翻攝自范瑋琪臉書)

范瑋琪27日在私人臉書上寫下，「我們的行政院長竟然禁止口罩出口一個月，這是一件多麼低俗、沒人格的臭流氓行為。我他媽的有聽錯嗎？這個狗官算是個人嗎？都什麼時候了！王八蛋不會這麼泯滅人性！都什麼時候了！我希望我聽到的這新聞是假消息...」。好友大小S姊妹甚至還主動捐口罩到武漢，都讓台灣網友相當氣憤。

雖然范瑋琪已在今（28）日道歉，但面對民眾買不到口罩的狀況，行政院長蘇貞昌發文強調，「政府官員的職責，是守護這個國家的人民。防疫視同作戰，政策措施難免造成生活不便，也請多體諒。」並表示年節期間，口罩生產也已協調廠商加緊趕工，就是希望台灣民眾生活一切如常，不要陷入恐慌。

(中時電子報)