戀愛中的男女總是比較容易被點燃，雖然大難不死，但恐怕也淪為窘劇。新北市一對情侶深夜至三峽鳶山看夜景，兩人在車上情不自禁，開始愛撫，怎料不小心推到排檔桿，連人帶車墜落15公尺深的山谷。

據報案騎士指出，當時騎在山路途中，原本一遍黑漆漆，卻發現山谷下有紅光，仔細一看才發現是一輛車的車尾燈，趕緊通報警方到場處理，警消趕抵現場時，這對情侶已經下車從邊坡爬上來，氣喘喘吁吁，相當狼狽。

(中時電子報)