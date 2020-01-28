情侶忘情車震墜落深谷 大難不死喘吁吁 21:192020/01/28 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一對情侶看夜景在車上情不自禁，卻不小心推到排檔桿，連人帶車墜落15公尺深的山谷。(示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 戀愛中的男女總是比較容易被點燃，雖然大難不死，但恐怕也淪為窘劇。新北市一對情侶深夜至三峽鳶山看夜景，兩人在車上情不自禁，開始愛撫，怎料不小心推到排檔桿，連人帶車墜落15公尺深的山谷。 據報案騎士指出，當時騎在山路途中，原本一遍黑漆漆，卻發現山谷下有紅光，仔細一看才發現是一輛車的車尾燈，趕緊通報警方到場處理，警消趕抵現場時，這對情侶已經下車從邊坡爬上來，氣喘喘吁吁，相當狼狽。 情侶太魯閣車震遭遇落石 獲救畫面竟是這樣 (中時電子報) #車震 #墜谷 #情侶 #慾火 #情慾 #夜景 #愛撫 #情不自禁 #三峽 #氣喘喘吁吁 也許您會感興趣 推薦閱讀 越南首次發現武漢肺炎病例 確定病毒人傳人 07:072020/01/24 國際 男友買樂透 她一看號碼發現被綠了 10:502020/01/24 日常 能用魚鰭走路！澳洲發現4新種 「走路鯊」 11:082020/01/24 國際 中研院調查發現 處女座最有成為科學家潛力 14:482020/01/24 生活 2020武漢風暴》尼泊爾發現病例 全球已10國遭殃 06:232020/01/25 國際 掏金挖巨石卻撬不開 學者鑑定：是隕石！歲數跟地球一樣大 00:322020/01/26 國際 套套破掉「持續衝刺」！鐵齒男一夜之間染3性病 11:452020/01/25 生活 情侶超商「女上男下」激吻 妹子渾圓蜜桃臀超誘人 13:002020/01/27 社會 劉倩妏張雁名 穿情侶裝不衣樣 04:102020/01/27 娛樂新聞 台中年初四住宅火警 沙鹿1獨居婦死亡 10:312020/01/28 社會 社會熱門新聞 兒子縱火燒自家彩券行 母不治身亡 - 社會 姐夫過年回娘家 驚見小姨子沒穿內衣驚吐三字 - 社會 夫返家驚見老婆趴睡曬鮑魚 「異常」裝扮綠了頂 - 社會 人夫年賺400萬 花4萬8買春 悟人生至愛是她 - 社會 豪放女求復合不手軟 張嘴「吹答滴」直搗深喉嚨 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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