英國當地時間28日上午，英國首相強生召開英國國家安全委員會，討論是否允許中國公司參與英國5G網路建設問題。據英國「天空新聞」報導，英國政府會後確認，將允許中國資通訊設備大廠華為「有限度」參與英國5G網路建設。

路透報導，英國決定將華為排除在「與安全相關」和「關鍵安全」的網路建設之外。據獨立報報導，華為只能參與遮蔽式子網路建設、市場佔有份額最高只能達到35％。

此外，歐盟也將在近期決定是否採用華為設備。綜合外媒報導，歐盟委員會將於當地時間29日正式公布相關提議。不過歐盟高官蒂埃里．布雷頓（Thierry Breton）27日就先行透露，布魯塞爾方面將選擇嚴格審查，而不是全面禁止。

布雷頓稱，「這與歧視無關，是關乎制定規則的問題。這些規則將是嚴格苛刻的」。布雷頓補充，歐盟將歡迎所有願意按照這些規則行事的歐洲運營商。

(工商 )