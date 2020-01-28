市場憂心武漢肺炎擴大恐衝擊全球經濟展望，引發全球金融市場震盪，道瓊工業指數27日收盤大跌逾450點，油價重挫2％，而避險性資產黃金一枝獨秀。

道瓊工業指數27日收盤大跌453.93點或1.6％，已連續五個交易日走低，2020年漲幅全數回吐。標普500指數收低1.6％，此為2019年10月以來首次跌幅超過1％。那斯達克綜合指數重挫1.9％，寫下2019年8月23日以來最大單日跌幅。

摩根士丹利首席美股策略師威爾森（Mike Wilson）在報告中指出，美股可能出現2019年10月以來首次修正，不過市場流動性充足，股市跌幅可能在5％之內。

股市「修正」通常代表股價較前次波段高點至少下跌10％，但威爾森的預測係指，徘徊在紀錄高點的股票將會回降，跌幅可能是傳統定義的一半，而不是傳統的修正。

INTL FCStone全球市場策略師艾巴西（Yousef Abbasi）表示，美股本益比位在相對高點，意味著股市更可能因為利空消息而回檔。

大陸爆發武漢肺炎，投資人擔心疫情可能影響經濟成長，和抑制石油需求，造成國際油價大跌。美國西德州3月期油貨27日收低1.9％，28日盤中續跌0.62％，報每桶52.81美元。倫敦布蘭特3月期油繼27日重挫2.3％，跌至三個月新低水準，28日盤中再下滑1.1％，報每桶58.66美元。

在此同時，全球資金湧向避險性資產黃金，支撐金價走高。現貨金價27日收高0.4％，報每盎司1,582美元，創下2013年4月以來新高水準。受美元升值影響，現貨金價28日盤中下滑0.17％，報每盎司1,579.43美元。

武漢肺炎全球確診病例已經超過2,800起，至少造成82人死亡，其中絕大多數發生在湖北省武漢。

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